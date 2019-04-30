سان جيرمان يستفسر عن وضع نجم ريال مدريد

استفسر باريس سان جيرمان عن وضع نجم ريال مدريد، وذلك تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن سان جيرمان استفسر عن وضع الويلزي جاريث بيل، جناح الميرنجي، في قلعة "سانتياجو برنابيو".

وتحيط الكثير من الشكوك بمصير بيل في ريال مدريد خلال الموسم المقبل، خاصة بسبب تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وفشل بيل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأشارت الكثير من التقارير إلى أن بيل يستهدف البقاء مع ريال مدريد، ولكن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، لا يرغب في الاحتفاظ بخدمات النجم الويلزي.