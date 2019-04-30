ديلي ميل تكشف.. الخلاف الذي دار بين سولشاير "الغاضب" ومارسيال عقب مباراة تشيلسي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخلاف الذي دار بين كلاً من أوله جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعبه أنتوني مارسيال عقب مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان مانشستر يونايتد تعادل مع نظيره تشيلسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من البريميرليج.
وقالت الصحيفة البريطانية أن سولشاير كان غاضباً من مارسيال وانفعل عليه أمام زملائه في غرفة خلع الملابس عقب مباراة تشيلسي.
وكان مارسيال غادر ملعب اللقاء بعد 65 دقيقة من عمر المباراة، بسبب شكواه من إصابة في الظهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب توبيخ سولشاير للاعبه الفرنسي كان بسبب أن تم تصويره وهو يشاهد زملاءه يؤدون عمليات الإحماء قبل مواجهة تشيلسي، واضعاً يده خلف ظهره وواقفاً بقدمه على الكرة مكتفياً بمتابعة زملائه وهم يقومون بالتدريبات.
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