برشلونة ضد ليفربول.. 52 مباراة تكشف قوة البارسا والريدز أوروبياً

تقام فى التاسعة مساء الأربعاء، واحدة من أقوى مواجهات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم بين برشلونة وليفربول على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائى للبطولة القارية.

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إنفوجرافا بالأرقام يكشف عن قوة برشلونة فى دورى أبطال أوروبا، وليفربول فى المسابقات الأوروبية خلال الفترة الماضية، وهو ما يصعب مهمة الفريقين نحو انتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

يوضح الإنفوجراف، أن برشلونة لم يخسر فى أخر 31 مباراة بدورى أبطال أوروبا على ملعبه "كامب نو"، كما لم يتلق ليفربول أية خسائر بملعب "أنفيلد" فى أخر 21 مباراة بالمسابقات الأوروبية.

جدير بالذكر أن موقعة الإياب بين ليفربول وبرشلونة فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد".