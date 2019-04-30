يوفنتوس مهدد بفقدان نجمه في ديربي تورينو

بات يوفنتوس مهددًا بفقدان نجمه في مباراة تورينو، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير يوفنتوس، قد يغيب عن مباراة تورينو للإصابة.

ويعاني ساندرو من إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها، السبت الماضي، ضد إنتر ميلان في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وشارك ليوناردو سبينازولا بدلًا من ساندرو في مواجهة إنتر، ومن المتوقع أن يحصل على فرصة جديدة في التشكيل الأساسي خلال الديربي.

يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم لصالحه، ويتصدر حاليًا الترتيب بـ 88 نقطة، بينما تورينو في المركز السادس بـ 56 نقطة.