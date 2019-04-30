صباحك أوروبي.. أسينسيو على رادار ليفربول.. ويوفنتوس يستهدف جوارديولا

أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية:

ديلي ميل:

من الابتسامة للتذمر

من الابتسامة أثناء التوقيع إلى الرحيل مع حالة تذمر، موسم دينيس سواريز مع أرسنال انتهى بدون أن ينجح في البداية كأساسي في أي مباراة مع الفريق.

سواريز الذي انتقل معارًا من برشلونة لأرسنال مقابل 3.2 مليون إسترليني، لم يتمكن من البدء في أي مباراة، ولعب فقط 95 دقيقة مع الفريق، ليرحل بعدها عائدًا إلى إسبانيا.

صراع يونايتد وأرسنال

دخل ناديا مانشستر يونايتد وأرسنال في صراع من أجل التعاقد مع الحارس بويس كلارك من فريق تحت 23 عام بنادي ريدينج، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

كلارك الذي أكمل عامه الـ16 خلال شهر مارس الماضي، بات محط أنظار عدة أندية في ظل تألقه مع ناديه الذي يلعب مع فريقه تحت 23 عام ومنتخب إنجلترا للشباب.

ذا صن:

سخرية من سواريز

سخرت جماهير أرسنال من عدم الاستفادة من الإسباني دينيس سواريز بعدما لعب مع الفريق 95 دقيقة منهم 65 دقيقة فقط خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

جماهير أرسنال أختارت السويدي المعتزل كيم شلستروم ليكون الخيار الأفضل للتعاقد معه من جانب أرسنال، في الوقت الذي توقف فيه اللاعب عن ممارسة كرة القدم منذ 18 شهرًا.

بوجبا لن يضيف

أكد خورخي فالدانو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، أن الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لن يضيف أي جديد للفريق الإسباني في حال التعاقد معه.

وقال المدير الفني السابق للريال: "بوجبا لن يضيف الكثير للفريق ولكنه من الممكن أن يسجل أهداف، أعتقد أنه بإمكانه التسجيل أكثر من أي لاعب وسط في الفريق حاليًا".

ميرور:

انتهاء موسم بايلي

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن انتهاء موسم الإيفواري إيريك بايلي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة بالبريميرليج.

بايلي تعرض لإصابة قوية في ركبة القدم اليمنى، وهو ما أثبتته الفحوصات الطبية ليصبح أيضًا غيابه عن منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2019.

الصحافة الإسبانية:

ماركا:

ريال "زيدان" خارج دوري الأبطال

منذ تولي الفرنسي زين الدين زيدان القيادة الفنية لريال مدريد قبل 49 يومًا، لم يختلف أداء الفريق الملكي كثيرًا في الثماني مباريات الأخيرة التي لعبها بالدوري الإسباني، وهو ما يجعل إنهاء الموسم بصورة سيئة ممكنًا.

أفضل طريقة لتوضيح الأمر هو افتراض "دوري مصغر" منذ قدوم زيدان في ولايته الثانية مع الريال، والذي سنجد من خلالها احتلال الفريق للمركز الخامس، ليصبح خارج دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولم يحقق ريال مدريد مع زيدان الانتصار سوى في نصف المباريات، حيث فاز في الأربع مباريات التي لعبها على ملعبه، لكنه خارج أرضه تعرض لهزيمتين أمام فالنسيا ورايو فاليكانو، وتعادل مع ليجانيس وخيتافي.

وبالتالي، حصد ريال مدريد 14 نقطة ليحتل المركز الخامس من 8 مباريات، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ20 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد (18)، ويأتي أتلتيك بيلباو (16) ثالثا، وإشبيلية رابعا بـ15 نقطة.

أسينسيو على رادار ليفربول

يستهدف ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لكن هوراسيو جاجيولي وكيل أسينسيو صرح أن ريال مدريد لا يرغب في بيع اللاعب، مؤكدًا أنه تم رفض عروض وصلت إلى 180 مليون يورو للتعاقد معه.

ليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات صاحب الـ23 عامًا، حيث يستهدف يوفنتوس الإيطالي أيضًا التعاقد مع اللاعب.

سبورت:

كلوب: كامب نو ليس معبدًا

في محاولة لجذب الانتباه وتجريد لاعبيه من الضغوطات، أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن "كامب نو" معقل برشلونة مجرد ملعبًا.

وقال كلوب قبل مباراته المرتقبة أمام برشلونة: "كامب نو هو مجرد ملعب، إنه كبير إلى حد ما، لكنه ليس معبدًا لكرة القدم"، في إشارة إلى الأجواء التي توجد في الملعب عندما يلعب البارسا.

برشلونة سيواجه ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو"، على أن تُقام مباراة العودة يوم الثلاثاء على ملعب "آنفيلد" في إنجلترا.

وستكون هذه المرة هي الأولى التي سيزور فيها كلوب ملعب كامب نو.

آس:

وكيل بيل يرد على زيدان

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، على تصريح مدربه زين الدين زيدان، الذي تحدث عن تركيز اللاعب قائلا: "لا أعرف ما إذا كان يركز على مدريد أم لا، عليكم أن تسألوه".

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وقال بارنيت ردًا على زيدان: "بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، لم يتغير أي شيء".

جاء هذا بعد الهزيمة التي تعرض لها ريال مدريد أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف في الليجا.

يذكر أن بيل شارك في 29 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، وخاض 21 مباراة بشكل أساسي، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف، في ظل وجود تكهنات برحيله عن النادي الملكي بعد نهاية الموسم الجاري.

ليون يحدد للريال سعر ندومبيلي

حدد ليون الفرنسي مبلغ 100 مليون يورو لبيع لاعب الوسط تانجي ندومبيلي، الذي يرغب مواطنه زين الدين زيدان في ضمه إلى صفوف ريال مدريد لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل (2018-19).

وكان جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، رفض بيع اللاعب مقابل 50 مليون يورو من بعض أندية الدوري الإنجليزي مثل مانشستر سيتي وتوتنهام.

ويسعى ريال مدريد لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود اهتمام أيضًا من ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن صاحب الـ22 عامًا مرتبط بعقد مع ليون حتى 2023، وخاض هذا الموسم 44 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة سبعة آخرين في الدوري الفرنسي.

الصحافة الإيطالية:

كوريري ديللو سبورت

خياران أمام يوفنتوس في حالة رحيل أليجري

أكدت الصحيفة، أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات رسمية حول فكرة الإطاحة بالمدرب ماسيمليانو أليجري من تدريب فريق يوفنتوس، في ظل بقاء عام في عقده مع الفريق.

وأوضحت، أن ألجيري الذي قاد الفريق لخمس سنوات من الانتصارات، ربما يكون رحيله قريب، وفي تلك الحالة سيكون امام النادي الإيطالي خيارات وهما التعاقد مع الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أو الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

لاجازيتا ديللو سبورت:

جاتوزو مستمر مع ميلان رغم التعثر

كشفت الصحيفة، أن إدارة نادي ميلان حسمت موقفها من استمرار المدرب جينارو جاتوزو، رغم الاخفاقات التي يتعرض لها الفريق على يده.

وأوضحت، أن إدارة النادي الإيطالي قررت الإبقاء على جاتوزو في منصبه خلال الأربعة المباريات المتبقية للفريق بالدوري، رغم صعوبة التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

الصحافة الألمانية:

بيلد:

بواتينج: أريد أن أصبح قدوة للأطفال

أكد الألماني كيفين برنس بواتينج، لاعب برشلونة الإسباني المعار من ساسولو الإيطالي، رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه سيرحل عن البارسا بعد نهاية الموسم الجاري بعد تحقيق ذلك الإنجاز.

وقال بواتينج: "أريد الفوز بلقب دوري الأبطال، بعدها سأرحل إلى ناد آخر ألعب معه لمدة موسمين أو ربما ثلاثة".

وأضاف: "أريد أن أصبح قدوة للأطفال الصغار، ربما أعمل كوكيل أعمال للاعبين بعد نهاية مسيرتي".

يذكر أن برشلونة سيواجه ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو"، على أن تُقام مباراة العودة الثلاثاء في إنجلترا.

كيكر:

حجم إصابة خاميس

تعرض الكولومبي خاميس رودريجز لاعب بايرن ميونخ للإصابة بشد عضلي في الفخذ خلال مباراة نورنبرج، ليغيب عن تدريبات الفريق البافاري خلال الأيام المقبلة.

وقال نادي بايرن ميونيخ في بيان عبر موقعه إن صاحب الـ27 عامًا خضع لفحوصات طبية أظهرت أنه سيكون متاحًا قريبًا، دون تحديد موعد نهائي لعودته.

وأتم جيروم بواتينج مدافع بايرن جلسة تدريب فردي في تدريبات البافاري، حيث عانى صاحب الـ30 عاما من إصابة في ركبته أثناء المران الأخير لمباراة نورنبرج.

ويستعد بايرن ميونيخ متصدر البوندسليجا لمواجهة ضيفه هانوفر يوم السبت المقبل على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

بريمن يضم موهبة شالكه

تعاقد نادي فيردر بريمن الألماني مع الشاب بنيامين جولر، مهاجم شالكه، في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الحالي (2018-19).

صاحب الـ20 عامًا سيخوض برنامج الإعداد للموسم الجديد مع بريمن في الصيف، لتحديد وجهته سواء لقائمة الفريق الأول أو الفريق تحت 23 عاما أولا، وفقا لتصريحات فرانك باومان، المدير الرياضي للنادي.

يُذكر أن جولر المولود عام 1999 شارك مع شالكه في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (2018-2019) أمام لوكوموتيف موسكو، وخاض 59 دقيقة في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه (1-0).

الصحافة الفرنسية:

لو باريزيان:

توخيل ينتقد نيمار

انتقد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تصرف لاعبه نيمار عقب نهائي كأس فرنسا الذي خسره فريق العاصمة الفرنسية امام ستاد رين، بعدما اعتدى النجم البرازيلي على أحد مشجعي رين.

وقال توخيل أنه لم يشاهد الواقعة، إلا أنه اعتبر أن مثل ذلك التصرف غير مسموح به، نعم كانت لحظات صعبة عقب الهزيمة، لكن علينا قبول ذلك.