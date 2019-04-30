موعد مباراة توتنهام ضد أياكس فى أبطال أوروبا

يحل أياكس أمستردام الهولندي ضيفاً ثقيلاً على توتنهام الإنجليزي في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء بملعب "وايت هارت لين"، في "ذهاب" الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة توتنهام ضد أياكس فى دورى أبطال أوروبا

ويسعى أياكس أمستردام "الحصان الأسود" للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لتحقيق مزيد من المفاجأت وذلك الخروج من معقل توتنهام بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في بلوغ المباراة النهائية، قبل خوض لقاء الإياب المحدد له الخامس من مايو المقبل بملعب "يوهان كرويف أرينا".

وكان أياكس أمستردام نجح في الأطاحة بنادي ريال مدريد الإسباني بطل النسخ الثلاث الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا من دور الـ 16 قبل أن ينهي أحلام البرتغالي كريستيانو رونالدو في حصد اللقب القاري بعدما نجح في إقصاء يوفنتوس الايطالي من دور الثمانية.

ومن المنتظر أن يستعيد أياكس أمستردام في مباراة اليوم لجهود الدولي المغربي نصير مزراوي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ناديه أمام يوفنتوس الايطالي في "إياب" ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، حيث يعوّل الهولندي إيريك تين هاج، مدرب الفريق، على خدماته في مركز الظهير الأيمن.

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أما توتنهام فحجز مقعده في الدور نصف النهائي بعدما استفاد من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض بعدما تعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب مع مانشستر سيتي بنتيجة 4/4 بالدور ربع النهائي.

مباراة توتنهام ضد أياكس فى أبطال أوروبا

وتحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي موسى سيسوكو مع فريق توتنهام بعدما خرج مصابًا في أعلى الفخذ في "إياب" الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي بملعب "الاتحاد"، وتوقع مدربه ماوريسيو بوكيتينو أن يحتاج الى أسبوعين للتعافي كذلك هاري كين الذي تعرض لإصابة في الكاحل الشهر الحالي.

وقرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز لإدارة مباراة توتنهام وأياكس أمستردام اليوم.

وتعد هذه المباراة السادسة التي يتولى فيها الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز إدارة مباراة في النسخة الحالية من مسابقة دوري ابطال اوروبا، حيث سبق له إدارة مباريات بنفيكا البرتغالي مع بايرن ميونخ الألماني، والنجم الأحمر الصربي مع ليفربول الإنجليزي، ولوكوموتيف موسكو الروسي مع جالطة سراي التركي في دور المجموعات.