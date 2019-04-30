مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة توتنهام ضد أياكس فى دورى أبطال أوروبا. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة توتنهام هوتسبير x أياكس أمستردام – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة مونبلييه x باريس سان جيرمان – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 Advertisements مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة النجوم x الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة ON SPORT 2 الإسماعيلي x حرس الحدود – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة ON SPORT سموحة x الجونة – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة ON SPORT 2 مصر المقاصة x بيراميدز – الساعة الثامنة مساء على قناة ON SPORT 2 المصري البورسعيدي x وادي دجلة – الساعة الثامنة مساء على قناة ON SPORT

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