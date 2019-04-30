قطر تفشل في عطيل إنتخابات الإتحاد العربي للصحافة الرياضية

فشلت قطر في تعطيل إنتخابات الإتحاد العربي للصحافة الرياضية، الذي خرجت منه خاوية الوفاض بعد أن خاضت مؤامرة جديدة في الانتخابات التي شهدتها العاصمة الأردنية عمان.

ووفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن قطر مارست محاولات عدة للعمل على خطف الاتحاد، مرة بتقديمها مقترحاً لتأجيل الانتخابات لتعطيله، والاستيلاء عليه، وبالتالي انسحابها، ثم حاولت مرة أخرى دعم المرشح لنائب رئيس الاتحاد سالم الحبسي، المنافس لمرشح السعودية تركي العواد، لكن الرياض نجحت في التواصل مع عدد كبير من ممثلي الاتحادات الأهلية العربية، ليفوز العواد بالأغلبية الساحقة، إضافة إلى نجاح تكتل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في الدخول للمكتب التنفيذي بأغلبية ساحقة.

كما تم الاعتراف باتحاد الإعلام الرياضي اليمني الموالي للشرعية، واستبعاد اللجنة التي كانت تعمل من الدوحة بدعم قطري، كما تمت تزكية الأردني محمد جميل رئيساً للاتحاد.

وقد اكتسح المرشح السعودي عضو مجلس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تركي العواد، أصوات الناخبين لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، في اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم يوم أمس الأول الأحد، بعمان، وترأس محمد جميل الاجتماع الذي شهد اعتماد التقرير المالي والإداري بأغلبية ساحقة أحبطت محاولات وفد قطر لإفشال الاجتماع، بعد أن حاول تضليل الأعضاء بواسطة أحد ممثلي الوفود بعدم تسلم التقرير المالي والإداري قبل الاجتماع بفترة كافية ، وهو ما دحضه الأعضاء بتأكيدهم تسلم التقرير في الوقت المحدد، الأمر الذي أحدث صدمة للقطريين، انتهت بإخراجهم، ومن معهم، من قاعة الاجتماع .

وجاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لتعلن خروج قطر من الباب الضيق بعد حصول مرشحها عبدالله المري على صوتين فقط.