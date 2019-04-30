صحيفة: قطر لن تفرط في باريس سان جيرمان قبل مونديال 2022

رغم تعرض الحمدين لانتقادات لاذعة بسبب سياساته الفاشلة، وهجوم جماهير سان جيرمان على الإدارة القطرية للفريق، ومطالبتها بمحاسبة ناصر الخليفي بعد خسارة لقب كأس فرنسا ومن قبلة الخروج من دورى أبطال أوروبا، يرفض تميم العار التخلي عن طموحاته الواهية.

ونقل موقع "فوت وان" تقريرا لصحيفة "لوباريزيان" رصدت موجة الغضب الفرنسية ضد قطر، مشيرة إلى أن الجماهير طالبت برحيل رئيس النادي وإدارته الفاشلة، بعد الصدمة الناجمة عن هزيمة باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ضد "ستاد رين".

واعتبر التقرير أن الخسارة الأخيرة في كأس فرنسا كان لها تأثيرا وصدى كبيرا في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، حيث اعتبر أنه لا أحد يبدو الآن في مأمن من شبح الإقالة، بما في ذلك الرئيس ناصر الخليفي.

لكن "لوباريزيان" أكدت أنه يبدو أن الوقت لم يحن بعد لبيع نادي العاصمة الباريسية، موضحة أن مسألة بيع النادي من قبل جهاز قطر للاستثمار لا تلوح في الأفق، وعلى الأقل ليس بعد مرور عدة سنوات من الآن.

وتساءلت: "هل يمكن لقطر أن تنسحب من هذا المشروع؟ لتجيب عنه سريعا "كلا بالطبع ليس قبل مونديال 2022 الذي ستنظمه قطر".

ويهدف مشروع باريس سان جيرمان إلى تأسيس مصداقية لدويلة قطر على الساحة العالمية لكرة القدم، لكن وفقا لهذا المنظور، لا يجب أن تدوم طويلا صورة فريق باريس سان جيرمان وهو "مهزوما"، لهذا ترى الصحفة أنه من الصعب أن نرى أمير قطر يخاطر بمعالجة كل شيء في باريس سان جيرمان في الوقت الذي لا يزال يخصص مئات الملايين من اليوروهات في مشاريع في باريس والمدن الفرنسية.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خسر نهائي كأس فرنسا لكرة القدم أمام فريق "ستاد رين"، وهو الأمر الذي أدي إلى تفاقم مشاعر الغضب لدى مشجعي فريق العاصمة الذين يرون ضرورة رحيل المدرب الألماني توماس توشيل، حيث كانوا يمنون النفس بحصد الكأس كتعويض عن الخروج المهين أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة "لوباريزيان" قد وجهت سهام انتقادها صوب إدارة النادي برئاسة ناصر الخليفي ومدير الكرة بالفريق أنتيرو أنريكي.

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وكان فريق العاصمة الفرنسية قد خسر من استاد رين الفرنسي لقب كأس فرنسا بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، لتتكهن وسائل الإعلام باقتراب الإطاحة بالألماني توماس توخيل المدير الفنى للفريق.

وخلصت "لوباريزيان" قائلة إن سلطة الخليفي تبدو أقرب إلى "الشبح"، كما أن احتفاظه بمنصبه صار مهددا أيضا. ويتبقى أن ننتظر ونرى ما إذا كان سيضحي أمير قطر بأحد أقاربه بكل سهولة أم لا.

وفشلت قطر في مشروع باريس سان جيرمان، التي سعت عبره لخلق فريق قوي في منافسة دوري أبطال أوروبا، حيث بعد أن تحولت ملكية النادي الفرنسي صوب قطر، خرج الفريق من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2011/12، وبعدها فشل في أربع نسخة ممتالية من تجاوز عقبة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج من البطولة من دور الـ16 في الموسم الحالي.

وعجز القطريون عن إعادة باريس سان جيرمان إلى المنصات الأوروبية من جديد، لاسيما أنه توج في 1996 بكأس الكؤوس الأوروبية ولقب السوبر الأوروبي أيضا، ونال بطولة إنترتوتو في 2001.

وتعرض باريس سان جيرمان لأكبر هزيمة في الألفية الجديدة تحت المالك القطري، بعد أن خسر أمام برشلونة 6-1 في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2016/17، وكذلك في الدوري المحلي بالموسم الحالي أمام ليل 5-1.

كما تتزايد التحركات الدولية ضد مخططات قطر الشيطانية، إذ وجهت اهتمامها نحو الذراع الرياضية للحمدين، التي باتت مهددة بالبتر بعد فضائحها، وعلى رأسها ناصر الخليفي "عراب الاستثمارات الرياضية القطرية"، الذي أضحى أمام العدالة في 4 دول عربية وأوروبية.

وخلق الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة "beIN Sports بي إن سبورتس الرياضية"، لنفسه حضورا لافتا في عالم كرة القدم لا سيما الأوروبية، من خلال الاستثمارات الضخمة في مجال الرياضة للدوحة، المتمثلة في باريس سان جيرمان.

لكن العقود المثيرة للشبهات التي أبرمها الخليفي، جعلته مطلوبا للتحقيق في عدة دول حول العالم، إذ خضع ناصر الخليفي للعديد من التحقيقات حول شبهات فساد ودفع رشاوى، وبات ناديه معرضا لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا" على خلفية التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو.