بورتو يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى بتاريخه

توج بورتو البرتغالي، بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على تشيلسي (3-1) في المباراة النهائية، التي احتضنتها مدينة نيون السويسرية.

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في هذا الانتصار والتتويج للثلاثي فابيو فييرا، وديوجو كيروش، وأفونسو سوزا أصحاب الأهداف الثلاثة في الدقائق (17، 55، 75) على الترتيب.

بينما تكفل دايشون ريدان، بتسجيل هدف "البلوز" الوحيد في الدقيقة (53).

ويعد هذا هو اللقب الأول في تاريخ "التنانين"، وأيضًا في تاريخ الأندية البرتغالية، بعد أن اكتفى بنفيكا، بدور الوصيف مرتين من قبل في 2014، 2017.

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وتأهل الفريق البرتغالي للنهائي بعد أن تخطى في المربع الذهبي هوفنهايم الألماني (3-0).

على الجانب الآخر، استمر سوء الحظ في ملازمة الفريق اللندني في النهائي الثاني على التوالي، بعد أن خسر بثلاثية نظيفة العام الماضي أمام برشلونة.

وتأهل تشيلسي للنهائي بعد أن أطاح بالبلوجرانا بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2).

وتوقف رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند لقبين (2015- 2016) يتقاسم بهما صدارة الأندية المتوجة مع البرسا (2014 - 2018).