مدرب التعاون وحمدالله يخطفان نجومية الجولة 28.. وجمهور «العميد» مثالي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
حصد البرتغالي بيدرو مانويل مدرب نادي التعاون جائزة أفضل مدرب للجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمدالله، أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جمهور نادي الاتحاد.
وجاء تحقيق البرتغالي بيدرو للجائزة للمرة الرابعة منذ بداية الموسم، إثر تحقيقه الفوز على نادي الهلال بهدفين دون مقابل في ختام مواجهات لقاءات الجولة الـ28.
في حين اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين المغربي عبدالرزاق حمدالله لجائزة أفضل لاعب، بعد مساهمته في تحقيق الفوز لفريقه على الفتح بخماسية نظيفة، حث تمكن من تسجيل هدفين، وصناعة هدفين آخرين، ليحقق الجائزة للمرة الخامسة له في الدوري.
أما جمهور الاتحاد، فتحصل على جائزة الجمهور المثالي إثر حضور 26840 مشجعا ومشجعة في لقاء فريقهم أمام الاتفاق، ومساهمتهم في تحقيق الاتحاد الفوز بهدفين نظيفين، ليحقق الجائزة للمرة العاشرة منذ انطلاقة الدوري، كأكثر الأندية حصولاً على الجائزة لهذا الموسم.
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