شكرا لقرائتكم محمد معروف حكما لمواجهة الإسماعيلى ضد حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اسناد إدارة مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود إلى الحكم محمد معروف المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم فى إطار الجولة ٣١ من الدورى المحلى.

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يشار إلى أن محمد معروف، قد أدار 12 لقاء للاسماعيلي فاز خلالهم فى 5 وتعادل فى 5 وتلقى الخسارة بمباراتين .

أخر مباراة أدارها معروف للإسماعيلى هذا الموسم أمام فريق انبى بتاريخ 29 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى.