شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك .. فرجانى ساسى "عين" الأبيض فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحرص الدولي التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك على مؤازرة فريقه الأبيض فى موقعة النجم الساحلى التونسى فى اياب قبل نهائى الكونفيدرالية منذ وصول البعثة البيضاء لمطار قرطاج حيث ينوى استقبال البعثة فى المطار من أجل تحفيز زملائه بالفريق لتحقيق الحلم وتخطي النجم فى خطوة جديدة للوصول لمنصة التتويج الأفريقية.

الزمالك سيكون على موعد مع النجم الساحلى التونسى مساء الأحد المقبل فى مدينة سوسة التونسية فى مباراة الحسم لإياب قبل نهائى بطولة الكونفدرالية ،وكان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا .

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ويغيب ساسي عن اللقاء للإصابة الا انه سيكون متواجد بشكل دائم مع الفريق الأبيض خلال تواجده فى تونس لتلبية كافة طلبات الفريق وتذليل العقبات للبعثة حتى لا تقف أية عراقيل أمام الفريق في طريقه لتخطي النجم والوصول لنهائى البطولة .

يخوض ساسى حاليا برنامجا تأهيلياً تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب منتخب تونس فى بلاده من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى منافسات أمم إفريقيا التى ستقام فى مصر فى شهر يونيو القادم، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة فى القدم عقب الإصابة التى تعرض لها مع الزمالك وهي عبارة عن شرخ فى شظية القدم، يحرص لاعبى الفريق الأبيض ومسئولى النادى على التواصل مع ساسى من أجل الاطمئنان على حالته وبرنامج تأهيله.