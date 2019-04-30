شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. 21 لاعبا بقائمة الأحمر وعودة وليد سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على اختيار 21 لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد المكس بالأسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة دخول وليد سليمان بعد فترة غياب طويلة تخطت حاجز 100 يوما بسبب الإصابة فيما خرج حسام عاشور من القائمة للإصابة.

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وتضم القائمة 21 لاعبا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.