شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يسعى لاستعادة الثقة على حساب حرس الحدود اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره حرس الحدود فى تمام الخامسة و النصف من مساء اليوم ، ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدورى على استاد الرياضة العسكرى.

وكان الإسماعيلى قد ألتقى مع حرس الحدود فى الجولة الرابعة عشر ، من مسابقة الدورى ، والتى أقيمت باستاد المكس يوم 11 نوفمبر الماضى ، وانتهت بفوز الحرس بهدف دون من رد من الدراويش أحرزه النيجيرى أوزو موسيس.

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يشار إلى أن فريق الإسماعيلى، يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة .