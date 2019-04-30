الإسماعيلي يسعى لاستعادة الثقة على حساب حرس الحدود اليوم...

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جدة - عمرو شويل
يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره حرس الحدود فى تمام الخامسة و النصف من مساء اليوم ، ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدورى على استاد الرياضة العسكرى.
وكان الإسماعيلى قد ألتقى مع حرس الحدود فى الجولة الرابعة عشر ، من مسابقة الدورى ، والتى أقيمت باستاد المكس يوم 11 نوفمبر الماضى ، وانتهت بفوز الحرس بهدف دون من رد من الدراويش أحرزه النيجيرى أوزو موسيس.
يشار إلى أن فريق الإسماعيلى، يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة .
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