شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 30-4-2019 .. شكوك حول مشاركة الشناوى أمام طلائع الجيش وعودة وليد سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 30-4-2019

التدريب المنفرد لحارس مرمى الاهلي محمد الشناوى يثير الشكوك حول مشاركته فى مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش، والمقرر اقامتها غدا الأربعاء، فى تمام الساعة السابعة الاربع مساءاً، على ستاد المكس الاسكندرية، حيث تدرب "الشناوي" لمدة 10 دقائق مع الفريق، ثم بدأ بالجرى منفرداً حول الملعب، واستكمل المران فى الجيم، وهذه التمرينات الخفيفة تجرى مع اللاعبين الغير جاهزين لخوض المباريات، ومن المتوقع أن يشارك على لطفى بدلا منه عقب تألقه فى مباراة الفريق أمام المصرى الأخيرة.



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 30-4-2019

شدد الأوروجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للاهلي، على ضرورة التركيز على الكرات العرضية، على هامش مران اليوم، حيث شارك فى هذا التمرين كلا من أحمد فتحي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ووليد أزارو وناصر ماهر وصالح جمعة ووليد سليمان وكان علي لطفي يحرس المرمى، كما منح تعليمات لدفاع الفريق أبرزها إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة، وبناء الهجمة من الخلف للأمام.



اخبار الاهلي اليوم

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اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 30-4-2019

يشهد لقاء الاهلي وطلائع الجيش عودة نجم النادي الاهلي، وليد سليمان، عقب تعافيه من الإصابة بعد غياب دائم أكثر من 100 يوما، حيث تعرض للاصابة خلال مشاركته فى مباراة الاهلي أمام شبيبة الساورة الجزائرى بدور المجموعات لدورى ابطال إفريقيا والتى اقيمت فى 13 يناير الماضي بالجزائر.



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 30-4-2019

أعلن لاسارتي مدرب للاهلي، قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش، حيث تضمنت دخول وليد سليمان بعد فترة غياب استمر 100 يوم، واستبعاد حسام عاشور للإصابة، حيث ضمت القائمة 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي والتونسى علي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات والمغربى وليد أزارو وناصر ماهر والأنجولى جيرالدو والنيجيرى جونيور أجاي.