شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة جهاز الرياضة.. 7 أرقام لـ"الإسماعيلى وحرس الحدود" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الإسماعيلية المواجهة المنتظرة بين فريقى الإسماعيلى وحرس الحدود المحدد لها الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الـ31 بالدورى الممتاز على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى. ويسعى كلا الفريقين فى هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز بعد خسارة الدراويش أمام وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الظهور الأخير وخسارة الفريق السكندرى من المقاولون بهدف دون رد. Advertisements ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ "الإسماعيلى وحرس الحدود" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

الاسماعيلى و حرس الحدود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة جهاز الرياضة.. 7 أرقام لـ"الإسماعيلى وحرس الحدود" فى الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.