شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. النجوم يفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية أمين وحليمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى فى الخامسة و النصف فريق الاتحاد السكندرى مع النجوم ، فى الجولة الحادية و الثلاثين من مسابقة الدورى ، باستاد بتروسبورت.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، قد أقيمت يوم 12 نوفمبر الماضى فى الجولة الرابعة عشر ، من المسابقة المحلية ، و انتهت بفوز النجوم بهدفين نظيفين ، أحرزهما صلاح أمين و محمود حليمو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة ، بينما النجوم يقع فى المركز الاخير برصيد 25 نقطة.