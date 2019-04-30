شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. النجوم يفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية أمين وحليمو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقى فى الخامسة و النصف فريق الاتحاد السكندرى مع النجوم ، فى الجولة الحادية و الثلاثين من مسابقة الدورى ، باستاد بتروسبورت.
وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، قد أقيمت يوم 12 نوفمبر الماضى فى الجولة الرابعة عشر ، من المسابقة المحلية ، و انتهت بفوز النجوم بهدفين نظيفين ، أحرزهما صلاح أمين و محمود حليمو.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة ، بينما النجوم يقع فى المركز الاخير برصيد 25 نقطة.
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