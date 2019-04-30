شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعود لقائمة الأهلى بعد غياب 102 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة فريق الأهلى استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 مساء غد الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز دخول وليد سليمان بعد غياب عن مباريات الفريق عدة أسابيع للإصابة.

وخسر الأهلى جهود نجمه وليد سليمان للإصابة منذ فترة طويلة وتحديداً مذ مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضى بملعب الأخير فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

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وبذلك يعود وليد سليمان لقائمة مباريات الأهلى منذ ما يقرب من 102 يوم للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى بالركبة وتمزق بالغضروف، وهى الإصابة التى تطلبت خضوع اللاعب لبرنامج علاجى مكثف بجانب السفر إل المانيا للاطمئنان على ركبته قبل المشاركة فى النباريات.

وضم لاسارتى المدير الفنى للأهلى 21 لاعباً لقائمة الفريق أمام الطلائع وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وعلى معلول ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف وحمدى فتحى وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايى.