شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يستضيف المباراة الفاصلة لتحديد بطل دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الكرة النسائية موسم 2018-2019 بين وادي دجلة والطيران، بملعب نادي الصيد فرع 6 أكتوبر، بدلا من ملعب مركز شباب الجزيرة. وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل في الساعة الخامسة مساء، والتي يعقبها مراسم تسليم درع البطولة للفريق الفائز.

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