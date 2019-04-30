شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى قائمة الأهلى للطلائع.. عودة وليد سليمان وغياب عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء غد، الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

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وشهدت القائمة دخول وليد سليمان بعد فترة غياب طويلة للإصابة، فيما خرج حسام عاشور من القائمة للإصابة أيضا.

وتضم القائمة 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.