شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يستقبل بعثة الزمالك فى مطار قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك مؤازرة فريقه الأبيض فى موقعة النجم الساحلى التونسى فى إياب قبل نهائى الكونفيدرالية منذ وصول البعثة البيضاء لمطار قرطاج، حيث ينوى الدولى التونسى استقبال البعثة منذ وصولها الأراضى التونسية من أجل تحفيز زملائه بالفريق لتحقيق الحلم وتخطى النجم فى خطوة جديدة للوصول لمنصة التتويج الأفريقية.

ويلتقى الزمالك مع النجم الساحلى التونسى مساء الأحد المقبل فى مدينة سوسة التونسية فى إياب قبل نهائى بطولة الكونفدرالية، وكان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

ساسى الذى يغيب عن اللقاء للإصابة سيكون متواجدا بشكل دائم مع الفريق الأبيض خلال تواجده فى تونس لتلبية كل طلبات الفريق وتذليل العقبات للبعثة حتى لا تقف أى عراقيل أمام الفريق فى طريقه لتخطى النجم والوصول لنهائى البطولة.

يخوض ساسى حاليا برنامجا تأهيلياً تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب منتخب تونس فى بلاده من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى منافسات أمم أفريقيا التى ستقام فى مصر فى شهر يونيو المقبل، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة فى القدم عقب الإصابة التى تعرض لها مع الزمالك وهى عبارة عن شرخ فى شظية القدم، يحرص لاعبى الفريق الأبيض ومسئولى النادى على التواصل مع ساسى من أجل الاطمئنان على حالته وبرنامج تأهيله.