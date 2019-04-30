فلاش باك ..بيراميدز يفوز على المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم فريق بيراميدز مع نظيره المقاصة فى إطار الجولة الحادية و الثلاثين من مسابقة الدورى ، فى اللقاء الذى يقام باستاد المقاولون العرب
وسبق و ألتقى الفريقان فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى ، وب التحديد يوم 12 نوفمبر عام 2018 ، باستاد الدفاع الجوى ، و انتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين ، أحرزهما كلا من أحمد عفيفى ، و على جبر
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