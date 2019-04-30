سوبر كورة.. هل تستمر لعبة الكراسى الموسيقية بين الأهلى والزمالك وبيراميدز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة 31 للدورى الممتاز، بإقامة 5 مواجهات قوية فى صراع القمة والقاع، وهناك سؤالان يطرحان نفسهما خلال مباريات هذه الجولة: هل تستمر لعبة "الكراسى الموسيقية" بين الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز؟ وهل ستظهر ملامح الفرق الهابطة أم يستمر الوضع كما هو عليه؟. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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