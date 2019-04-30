ماذا يفعل الإسماعيلي مع صافرة محمد معروف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام إلى محمد معروف إدارة مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود المقرر لها الخامسة والنصف من مساء اليوم فى إطار الجولة ٣١ من الدورى المحلى. Advertisements وأدار محمد معروف 12 لقاء للاسماعيلي فاز خلالهم فى 5 وتعادل فى 5 وتلقى الخسارة بمباراتين . أخر مباراة أدارها معروف للإسماعيلى هذا الموسم أمام فريق انبى بتاريخ 29 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

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