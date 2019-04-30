شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. "موسيس "يحقق فوز الحرس على الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
مع دقات الخامسة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره حرس الحدود فى إطار مباريات الجولة الحادية و الثلاثين من مسابقة الدورى فى اللقاء الذى يقام على ستاد الرياضة العسكرى.
كان الاسماعيلى قد التقى مع حرس الحدود فى الجولة الرابعة عشر ، من مسابقة الدورى ، والتى أقيمت باستاد المكس يوم 11 نوفمبر الماضى ، وانتهت بفوز الحرس بهدف دون من رد من الدراويش أحرزه النيجيرى أوزو موسيس
يحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة .
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