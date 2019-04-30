كتب- محمد وردة
استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، على تخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة بعد تدخلات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ظل حالة الغضب الجماهيري من الأسعار المرتفعة لتذاكر حضور المباريات.
واستقرت اللجنة على بقاء الأسعار كما هي، مع تخفيض 50% للشباب تحت 25 عاما وطلبة الجامعات على تذاكر الدرجة الثالثة بمباريات المنتخب، ليصبح من حق الشباب الحصول على تذكرة مقابل 100 جنيه فقط.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجرى اتصالا هاتفيا مع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غضب الجماهير وتدخل الوزير.. الأسعار الجديدة لتذاكر أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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