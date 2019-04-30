محمد صلاح جاهز لمباراة برشلونة.. وشكوك حول لحاق فيرمينو

كتب: أحمد أبوالليل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، أن المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أصبح جاهزا لمباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، في التاسعة من مساء غدا الأربعاء، على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال "يويفا" عبر موقعه الرسمي أن ليفربول سيدخل اللقاء بقائمة شبه مكتملة، بينما سيغيب تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي آدم لالانا وروبرتو فيرمينو فقط للإصابة، بينما سيكون صلاح جاهزا وفقا ليويفا، رغم رغم استكمال تدريبات...