ليفربول يستقر على قائمة الراحلين نهاية الموسم.. وكلوب يحسم مصير صلاح وماني

كتب: ندى قطب

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر مغادرتهم ملعب «أنفيلد»، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الفريق في إجراء بعض التعديلات سواء بالبيع أو الشراء استعداداً للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة «إيكو» البريطانية، أن ليفربول لم ينوي إجراء تعديلات كثيرة في الفريق، بموسم الانتقالات الصيفية القادم، وسيكتفي بالاستغناء عن دانييل ستوريدج وألبرتو مورينو، بعد تراجع مستوياتهما بشكل لافت هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على تمسكه بخدمات الثنائي محمد صلاح وساديو...