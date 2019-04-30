مورينيو يودع الشاهد على “واقعة الإصبع”

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة وداع لمندوب ملعب كامب نو، معقل برشلونة، فرانسيسك ساتورا، الشهير بـ”ذا أوبسرفر”، وذلك بعد تقاعده عقب 41 عاماً من العمل داخل النادي الكاتالوني.
وقال المدرب السابق لريال مدريد، مورينيو، الذي كان يعمل في نادي برشلونة كمدرب مساعد، وكان يلتقي بساتورا خلال تلك الفترة، في تصريحات لإذاعة راك 1 الكاتالونية، موجهاً حديثه لساتورا: “أنت رجل عظيم، بسبب بعدك الإنساني، الطيب والصادق”.
وكان “ذا أوبسرفر” بطل واقعة الإصبع خلال مباراة لـ”الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد في إياب السوبر الإسباني لعام 2011 ووقتها دخل اللاعبون في شجار عنيف في الوقت بدل الضائع على خلفية طرد مارسيلو، لتدخله بعنف مع سيسك فابريغاس، ليقوم مورينيو وسط الشجار بمد إصبعه في عين الراحل تيتو فيلانوفا، المدرب المساعد وقتها لبيب غوارديولا، وكان ساتورا يقف كالمتفرج من خلف الواقعة.
وأشار “ذا سبيشيل وان” في هذا الصدد للإذاعة: “جعلتك مشهوراً لأسباب سلبية، إنها أشياء تحدث في كرة القدم بسبب التوتر العاطفي، لكنك لم تكن متفرجاً، فأنت أكبر من ذلك بكثير”.
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