أسطورة إنجلترا يطالب باستبعاد دي خيا

قال مهاجم إنجلترا السابق، إيان رايت، إنه ينبغي على مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، إظهار أنه لا يخشى اتخاذ قرارات مهمة، ويستبعد الحارس ديفيد دي خيا في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما ارتكب أكثر من خطأ.

وعلى غير العادة ارتكب دي خيا عدة أخطاء فادحة في المباريات الأخيرة، وكان السبب وراء التعادل 1-1 مع تشيلسي الأحد الماضي، لتتقلص آمال يونايتد صاحب المركز السادس في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكد سولشار دعمه للحارس دي خيا، واستمراره في موقعه بالتشكيلة الأساسية في آخر مباراتين أمام هيدرسفيلد تاون وكارديف سيتي، لكن رايت أبدى اختلافه مع المدرب النرويجي.

وقال رايت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “إذا كان سولشار يريد أن يترك بصمته ويجعل الناس تدرك أنه لا يخشى اتخاذ القرارات فيجب أن يستبعده.. إذا قام المدرب بتفسير كل شيء وشرح له بشكل شخصي لماذا سيستبعده ويمنحه راحة، فإن هذه طريقة الإدارة المطلوبة من سولشار”.

وكان عقد دي خيا سينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يعلن يونايتد تفعيل بند في التعاقد يسمح بالإبقاء على الحارس الإسباني لموسم جديد، وسط تقارير تتحدث عن قرب رحيله عن أولد ترافورد.