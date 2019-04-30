لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء على استاد حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز. بالإسكندرية في الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز. وتضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

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