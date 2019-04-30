توجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بثلاثة طلبات للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
يناشده على دعم المنتخب الوطني بالمدرب الإسباني ألفريد جولبي خلفًا لعمرو أبوالخير خلال الفترة المقبلة لقيادة الفريق في البطولة الإفريقية والتأهل لكأس العالم 2020.
كما تقدم الاتحاد بطلب تكريم مدحت وردة نجم منتخب مصر والاتحادالسكندري السابق بعد اختياره ضمن أفضل عشرة نجوم على مستوى العالم.
إضافة إلى دعم الاتحاد باستضافة البطولة الإفريقية 3*3 القادمة.
وأشار محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد أنه في حالة عدم رد الوزارة سيتم إسناد مهمة المنتخب الوطني إلى عصام عبدالحميد مدرب الزمالك أوأشرف توفيق
وقال الحلو إن الفترة القادمة تحتاج تكاتف جميع الجهود لمساندة المنتخب الوطني الأول من أجل خوض التصفيات القادمة استعدادًا للتأهل لكأس العالم 2020.
وأوضح أن الاتحاد نجح في التجربة الجديدة لدوري السوبر الحالي وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر به العديد من الفرق والتي أدت إلى ظهور عدد كبير من الشباب الواعدين الذي سيعتمد عليهم خلال فترة تجمع المنتخب الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يطالب الوزير بسرعة التعاقد مع المدرب الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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