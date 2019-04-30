موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريقا الاتحاد والتعاون إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وجاء ذلك بعد فوز النمور على النصر في مباراة ماراثونية وفوز سكري القصيم على الهلال في مباراة تاريخية.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في كأس نهائي الملك..

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل بتوقيت مصر الثامنة والنصف بتوقيت السعودية على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وستنقل مباراة الاتحاد والتعاون عبر قناتي KSA SPORT ودوري بلس الحاصلتان على حقوق بث

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصعد الاتحاد إلى النهائي بعد فوزه الصعب على النصر بنتيجة 4-2 في المباراة المثيرة بينما تمكن نادي التعاون من العبور للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه على حساب الهلال بعد اكتساحه بخماسية نظيفة في المباراة القوية والتي شهدت بعدها إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.