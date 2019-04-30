أبو ريدة: نقوم بمراجعة أسعار الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة، بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة، بعودة الجماهير بشكل كامل إلى

المدرجات.

كشف أبو ريدة عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني، بما تمثله من عصب جماهيري مهم

للمنتخب والبطولة، إضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى، التي نعمل على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم.

أضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنه على تواصل دائم بالجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق مصلحة الجماهير المصرية.