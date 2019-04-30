أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة، بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة، بعودة الجماهير بشكل كامل إلىالمدرجات.
كشف أبو ريدة عن أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني، بما تمثله من عصب جماهيري مهم
أضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنه على تواصل دائم بالجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق مصلحة الجماهير المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة: نقوم بمراجعة أسعار الدرجة الثالثة والمجموعات الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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