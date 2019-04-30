التعادل بطل مواجهات الإسماعيلي وحرس الحدود

يلتقي الإسماعيلى مع حرس الحدود مساء، اليوم الثلاثاء، والمقرر أن تنطلق فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء، ضمن منافسات الجولة الــ31 منالدوري المصري.
وجمع بين الإسماعيلي وحرس الحدود 27 مباراة منذ موسم 1964/1965، وحقق الدراويش الفوز في
ويدخل الدراويش لقاء حرس الحدود، وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.
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