التعادل بطل مواجهات الإسماعيلي وحرس الحدود

يلتقي الإسماعيلى مع حرس الحدود مساء، اليوم الثلاثاء، والمقرر أن تنطلق فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء، ضمن منافسات الجولة الــ31 من

وجمع بين الإسماعيلي وحرس الحدود 27 مباراة منذ موسم 1964/1965، وحقق الدراويش الفوز في

10 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 4 مواجهات، أحرز لاعبي الدراويش 31 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفا.

ويدخل الدراويش لقاء حرس الحدود، وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.