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التعادل بطل مواجهات الإسماعيلي وحرس الحدود

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يلتقي الإسماعيلى مع حرس الحدود مساء، اليوم الثلاثاء، والمقرر أن تنطلق فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء، ضمن منافسات الجولة الــ31 من

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وجمع بين الإسماعيلي وحرس الحدود 27 مباراة منذ موسم 1964/1965، وحقق الدراويش الفوز في

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10 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 4 مواجهات، أحرز لاعبي الدراويش 31 هدفا، ودخل مرماهم 21 هدفا.

ويدخل الدراويش لقاء حرس الحدود، وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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