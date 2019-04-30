صبحي وحسن مصطفى يناقشان استعداد مصر لتنظيم مونديال اليد 2021

استقبل الدكتور أرشف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء أمس الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وتناول اللقاء عدد من الملفات الخاصة بتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى يناير 2021 ، وعرض هشام نصر ما يخص الاتحاد من استعدادات والمعوقات التى تواجهه، لمناقشتها وحل أى مشكلات تقف أمام الاتحاد من أجل خروج البطولة فى أحسن صورة لها ، كما تناول اللقاء مواعيد المعسكرات التى يطلبها الجهاز الفنى للمنتخب المصرى وتحديد متطلباته المالية المخصصة لهذا الشأن.
وناقش صبحى مع حسن مصطفى ضرورة وجود لجنة عليا للبطولة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على غرار بطولة الأمم الأفريقية وكذلك البطولات العالمية التى استضافتها مصر قبل ذلك، ووعد وزير الشباببأن يعرض هذا الأمر على رئيس الوزراء، كما أكد حسن مصطفى بضرورة تشكيل لجنة تنفيذية تضم عدد من الوزارات المعنية بهذا الشأن لمتابعة وتذليل أى عقبات تواجه تلك البطولة العالمية ، وأكد صبحى بأن هذا الأمر يتم تنفيذه بشكل مستمر فى جميع البطولات الكبرى ،والتى ترعاها الدولة ، بالشكل الذى يليق بإسم مصر وتاريخها.
فيما تحدث وزير الشباب والرياضة مع هشام نصر رئيس الإتحاد على ضرورة ما يحتاجه الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين من أمور لوجيستية لإستقراره والعمل فى جو صحى دون معوقات أو مشاكل ، وأكد وزير الشباب بأن هناك خطة عمل تبدأ فى وقت مبكر للحث على حضور الجماهير تلك البطولة العالمية والتى ستكون
وسوف يتم عمل حملات إعلانية وإعلامية لحث الجماهير على الحضور ومؤازرة المنتخب الوطنى والاستمتاع أيضا بمنتخبات الدول المشاركة، لاستكمال المشهد الحضارى للبطولة .
كما وافق وزير الشباب والرياضة على إرسال الدفعة الثالثة من الدعم المالى للإتحجاد قبل منتصف شهر مايو القادم .
الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد هى النسخة الثانية التى تستضيفها مصر على مدار تاريخها ، حيث غستضافت من قبل مونديال اليد عام 1999 كأول دولة غير أوروبية تنظم كأس العالم لكرة اليد، كما تم تكليف حسين لبيب أمين صندوق الاتحاد الأفريقى السابق كمدير تنفيذى للبطولة.
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