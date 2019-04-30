وزير الشباب يتدخل لحل أزمة أسعار التذاكر

في اتصال هاتفي مع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حل أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين

أوساط جماهير كرة القدم المصرية، حيث أكد أشرف صبحى أنه سوف يعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير، وأى قرارات أو أزمات سوف تعيق هذا الهدف سيتدخل فورا لإزالتها.

وأضاف أنه اتفق مع أبوريدة على إعادة تقييم تلك الأسعار وتخفيضها بما يلائم إمكانات جماهير الكرة المصرية التي غالبيتها من الشباب، وبالشكل الذى يظهر صورة مصر الحضارية، موضحا أنه سوف يتم حسم الأمر ووضع مصلحة جماهير مصر فوق كل اعتبار، وخلال الساعات المقبلة سيتم حل تلك الأزمة التي ستأتي في الصالح العام.