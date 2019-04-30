محمد معروف حكمًا لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، والمقرر أن تنطلق في الخامسة مساءً، ضمن

منافسات الجولة الحادية والثلاثين في الدوري المصري

يقود المباراة الحكم محمد معروف، ويعاونه محمد عبدالسميع، مساعدًا أول، وإيهاب فخري،

مساعدًا ثانيًا، وأحمد صلاح عبدالفتاح، حكمًا رابعًا، وكل من أحمد حمدي ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.

يدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع، برصيد 37 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.