رياضة | الزمالك يستعين بجمهوره استعدادا للنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعين بجمهوره استعدادا للنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك خوض التدريب للفريق قبل السفر إلى تونس على استاد بتروسبورت بحضور الجماهير.

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وجاء قرار إدارة الزمالك لمنح اللاعبين الدافع المعنوي والشد من أزرهم لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس.

وكان الزمالك قد فاز على النجم الساحلي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ستاد برج العرب.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

مباريات الزمالك بعد التأجيل

الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو)

الداخلية مع الزمالك (12 مايو)

الزمالك مع الإنتاج (15 مايو)

مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل

Advertisements

طلائع الجيش مع الأهلي (1 مايو)

نجوم المستقبل مع الأهلي (5 مايو)

الأهلي مع سموحة (11 مايو)

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.