رياضة | صراع إسباني إنجليزي فرنسي على ديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إسباني إنجليزي فرنسي على ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة يوفنتوس الإيطالي في الاستغناء عن نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وأشار موقع جول البريطاني إلى إن فترة باولو ديبالا مع يوفنتوس انتهت مع رغبة إدارة السيدة العجوز في بيعه في الصيف المقبل.

وأفاد الموقع البريطاني بأن استمرار ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس في الموسم المقبل يعني نهاية طموح ديبالا مع اليوفي.

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وذكر جول أن ديبالا عانى في الموسم الجاري تحت قيادة أليجري الذي كان يريد منه الابتعاد عن مركزه في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكد الموقع البريطاني أن يوفنتوس لن يجد صعوبة في إيجاد عروض لديبالا في الصيف في ظل ارتباطه اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته الصيف المقبل.

يذكر أن ديبالا سجل 10 أهداف في 39 مباراة في الموسم الحالي مع يوفنتوس بكل المسابقات وينتهي عقده في يونيو 2022. وكان ديبالا انضم إلى صفوف يوفنتوس من باليرمو في صيف 2015 مقابل 40 مليون يورو.