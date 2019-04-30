رياضة | الأهلي يستعد لمباراة الطلائع بفقرة للتسديد على المرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد لمباراة الطلائع بفقرة للتسديد على المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتسديد على مرمى خلال مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في هذه التي أشرف عليها المدير الفني الفقرة جميع اللاعبين، كسلاح لهر شباك طلائع الجيش في مباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.