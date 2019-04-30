انت الان تتابع مفاجأة سارة للجماهير عن إصابة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

محمد صلاح

انتشرت في الساعات الأخيرة، بعض الأنباء حول تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، إلى إصابة مفاجئة خلال تدريبات فريقه الريدز؛ استعدادًا للمباراة المقبلة أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، وأثارت هذه الأنباء الذعر سواء في قلوب عشاق النجم المصري من الجماهير المصرية، أو مشجعيه من نادي ليفربول، وذلك قبل يوم واحد فقط من الصدام المنتظر أمام فريق برشلونة.

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وكشف موقع «101great goals» الإنجليزي، عن مفاجأة مدوية عن إصابة النجم المصري في تدريبات الليفر، موضحًا في تقرير له، أن صلاح أصيب بكدمة قوية في الفخذ ومع ذلك هناك مفاجأة سارة لجماهير ليفربول حيث ترد بعض الأنباء التي تؤكد أن إصابة صلاح لن تمنعه من المشاركة أمام برشلونة غدًا، ولكن لم يتم التأكيد