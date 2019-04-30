انت الان تتابع السر في الاحتفال.. كيف روج صلاح لتذاكر أمم إفريقيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

محمد صلاح

بصورة طريفة، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - فيسبوك) من ارتفاع أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، حيث قامت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، أمس الاثنين، بتحديد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية، وهي ما أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض.

وربط رواد «السوشيال ميديا» السخرية من ارتفاع أسعار تذاكر المنتخب الوطني، بنشر صورة للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، خلال احتفاله بالهدف الثاني له والخامس لفريقه في شباك الضيف هدرسفيلد، بالمباراة التي انتهت بخماسية نظيفة للريدز، وبجواره صورة لورقة الـ200 جنيه

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