انت الان تتابع ضربة قوية للنجم التونسي قبل موقعة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

النجم الساحلي

?تلقى نادي النجم الساحلي التونسي، ضربة قوية، بعدما أعلن النادي عن إصابة لاعبه محمد أمين بن عمر، خلال مواجهة الزمالك، التي أُقيمت في استاد برج العرب، الأحد الماضي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وقال النادي التونسي عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء: «أثبتت الكشوفات الطبية إصابة لاعبنا الدولي محمد أمين بن عمر على مستوى الأربطة المتقاطعة، تمنياتنا بالشفاء العاجل لأمين والعودة السريعة للميادين».

وشهدت مباراة النجم التونسي، والزمالك في برج العرب، خروج بن عمر، مصابًا في الدقيقة 83، مما يهدد حضوره في مباراة الإياب أمام الزمالك يوم السبت المقبل، وفور عودة الفريق التونسي إلى سوسة أمس الاثنين، أخضع لاعبه لمزيد من الفحوصات، قبل الإعلان رسميًا عن إصابته. وانضم بن عمر (26 عامًا) إلى قائمة الغائبين

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