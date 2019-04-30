الان تتابع مدرب فريق النصر يعنف لاعبيه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
عنف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه في المحاضرة التي سبقت الحصة التدريبية للفريق، وجرت على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر نادي النصر، على المستوى الذي ظهروا به في مباراة الاتحاد الماضية في نصف نهائي كأس الملك، التي خسرها الفريق، وخرج بالتالي من البطولة.
وطالب البرتغالي فيتوريا لاعبيه ببذل المزيد من الجهد، والتركيز العالي في المباريات المتبقية في الموسم.
وخسر النصر أمام نظيره الاتحاد بهدفين مقابل 4 في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم السبت الماضي.
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