الامارات | الذيد يتعاقد مع محمد العجماني كأول مدرب مواطن للموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يتعاقد مع محمد العجماني كأول مدرب مواطن للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس ادارة نادي الذيد الثقافي الرياضي سالم بن هويدن الكتبي عن تجديد التعاقد مع المدرب محمد العجماني لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، وذلك تثمينا لما قدمه المدرب في القسم الثاني من الموسم الماضي لدوري الدرجة الاولى، وجرت مراسيم توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي للنادي الدكتور حمود خلف.

وبالمناسبة قال بن هويدن لـ"الامارات اليوم": تم التعاقد مع العجماني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ويأتي هذا التعاقد المبكر من اجل منح الجهاز الفني الجديد الوقت الكافي لوضع تصوراته الفنية قبل البدء بالاستعدادات وفقا لتوجهات مجلس الادارة، منوها الى انه تم منح المدرب العجماني صلاحيات كاملة في اختيار اللاعبين وإعداد الخطة الفنية طبقا لاستراتيجية مجلس الادارة وذلك لتعزيز الثقة به لتحقيق تطلعات النادي المستقبلية.