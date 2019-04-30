الارشيف / اخبار الرياضه

حسام عاشور وعمرو جمال يؤديان تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور وعمرو جمال يؤديان تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أدى حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

وخاض الثنائي تدريبات في «الجيم» ثم جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني جمال من شد في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش المحدد لها السابعة إلا ربع مساء غد الأربعاء في الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور وعمرو جمال يؤديان تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا