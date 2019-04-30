شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور وعمرو جمال يؤديان تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخاض الثنائي تدريبات في «الجيم» ثم جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

ويعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني جمال من شد في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة طلائع الجيش المحدد لها السابعة إلا ربع مساء غد الأربعاء في الدوري الممتاز.