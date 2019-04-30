شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته عصر اليوم استعدادًا للنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء في الرابعة والنصف عصرا، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمباراة الإياب في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر لها يوم الأحد المقبل بتونس.

كان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز أمس بهدف نظيف على النجم الساحلي التونسي بذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.