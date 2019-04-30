تدريب بدني مكثف للاعبي الأهلي في مران اليوم استعدادًا للطلائع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية مكثفة على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء. وخاض لاعبو الأهلي التدريبات البدنية المكثفة، جانبٌ منها بالكرة، تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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